الأمن يطهر سيناء من "الإرهاب".. 50 آلية عسكرية تدخل رفح.. والمسلحون يحتمون بـ"الحلال"

استمرار انقطاع المحمول والإنترنت عن شمال سيناء خلال العمليات الأمنية

كتب : خالد الأمير منذ 45 دقيقة

أكد شهود عيان، أن القوات الأمنية توجهت إلى مناطق غرب رفح، فيما قال الشهود إن أكثر من 50 آلية عسكرية متنوعة دخلت مدينة رفح من الشارع الساحلي، ومن المتوقع أن يتم الليلة تمشيط مناطق ساحل رفح وياميت وغرب المطلة باتجاه مدينة الشيخ زويد من الناحية الشمالية.

وأكد أهالي قرية المقاطعة أنه بالفعل تم تدمير ركن بجوار مسجد أبومنير من ناحية أخرى، بخلاف الناحية القديمة التي هُدمت من سور المسجد منذ أسبوع.

وقال أحد أبناء القبائل، إن أغلب المسلحين توجهوا بالفعل إلى جبل الحلال للتحصن فيه بعد محاصرة العديد من المناطق التي كانت تأوي المسلحين.

ومن جهة اخرى، حاصرت القوات الأمنية الطرق الرئيسية جنوب العريش، ومن المتوقع أن تبدأ فجر الثلاثاء عملية أمنية باتجاه مناطق المزرعة والسبيل والريسان.

فيما أصبحت منطقة قرية السلام خالية من وجود المسلحين بعد ورود أنباء عن نية القوات الأمنية مداهمة الطريق الدولي السريع "المطار - الكتيبة 101" بالعريش، ومن المتوقع أن تقوم بعض الخلايا النائمة داخل مدينة العريش بمهاجمة أكمنة وارتكازات أمنية داخل العريش في محاولة لتخفيف الضغط عن مناطق بها مسلحون شرق العريش، ولوقف العمليات القتالية والمداهمات غرب وشمال رفح.

ولا تزال شبكات المحمول والإنترنت مقطوعة عن مناطق شمال سيناء بوجه عام ومناطق الشيخ زويد ورفح بوجه خاص، فيما أكد أهالي مدينة الشيخ زويد أن الشبكة تأتي لمدة نصف ساعة كل 8 ساعات وتُقطع مرة أخرى، فيما لوحظ أنه حينما تبدأ العملية الأمنية تنقطع الشبكة وتحلق الطائرات الحربية، وحينما تأتي تكون قد أنهت الطائرة مهامها وعادت باتجاه مدينة العريش.