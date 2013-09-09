بالصور| محافظ بني سويف: بناء 528 وحدة سكنية لسكان "عزبة الصفيح" بتكلفة قدرها 84 مليون جنيه

برامج اقتصادية واجتماعية لرفع مستوى المعيشة والأولوية لأبناء المنطقة

كتب : محمد خلف أمين منذ 40 دقيقة

أعلن المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، اعتماد الحكومة 84 مليون جنيه لتطوير منطقة عزبة الصفيح العشوائية بمدينة بني سويف.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع المهندس خالد عبدالعزيز المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والمهندسة سعاد نجيب مدير وحدة متابعة المشروعات بالقاهرة الكبرى ومحافظات الجنوب، بمقر صندوق تطوير العشوائيات برئاسة مجلس الوزراء، وبحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس مدينة بني سويف ومدير إدارة التخطيط ومتابعة مشروعات الخطة ومدير عام التخطيط العمراني بمحافظة بني سويف.

واستعرض الاجتماع خطوات تنفيذ المشروع الذي أعده الصندوق لتطوير منطقة عزبة الصفيح بمدينة بني سويف، والتي وافق عليها اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، في إطار تنفيذ خطة الدولة لضمان مسكن آمن وملائم وإزالة الأخطار من هذه المناطق وتنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية لسكانها، فضلًا عن تطوير المنطقة بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي لمدينة بني سويف والاشتراطات التخطيطية للمنطقة.

وتناول اللقاء أسلوب تنفيذ خطة تطوير منطقة عزبة الصفيح باعتبارها ذات أولوية ملحة، من خلال نقل وتوطين 1900 أسرة تسكن بالعزبة من خلال إنشاء وحدات بديلة بالموقع المخصص لمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 44 فدان، والذي سيتم تخصيص جزء منه لإنشاء 22 بناية تشمل 528 وحدة سكنية على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 84 مليون جنيه بارتفاع طابق أرضي وخمسة طوابق علوية متكررة، تسع 7000 مواطن من سكان المنطقة، حيث طالب المحافظ بضرورة مراعاة تنفيذ بعض البرامج الاجتماعية والاقتصادية لرفع المستوى المعيشي للسكان وإعطاء الأولوية لأبناء وسكان المنطقة للمشاركة في أعمال التطوير من خلال الاستعانة بهم في أعمال بناء وتشييد هذه المباني بشركات المقاولات، ما يدر عليهم دخلًا ماديًا ويوفر فرص عمل لأبناء هذه المناطق.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة ورؤية الدولة لتوجيه جميع جهودها وجهود الجهات المانحة لوضع تطوير المناطق غير الآمنة باعتبارها أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، والتأكيد على أن خطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال 2013 ـ 2014 تأتي في إطار تنفيذ المرحلة القومية من الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة، للانتهاء من تطوير هذه المناطق المقامة على أملاك الدولة بمشاركة مجموعة من المتخصصين من الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من الخبراء من الجامعات المصرية ومركز بحوث البناء.

جدير بالذكر أن محافظة بني سويف بها 17 منطقة عشوائية، يتركز معظمها في مدينتي ناصر وإهناسيا، بمعدل 6 مناطق لكل مدينة، وتم تحديد المنطقة الأولى بـ"عزبة الصفيح" بمدينة بني سويف والتي تبلغ مساحتها 3.7 فدان، حيث قام صندوق تطوير العشوائيات بتخطيطها على أن يتم البدء فورًا في تنفيذ مساكن الإخلاء شرق النيل والتي تم تخصيصها بواسطة وزارة الإسكان.