استشهاد مجند برصاص إرهابيين في كمين "تل سلام" شرق قناة السويس

كتب : محمد مقلد منذ 37 دقيقة

أكد مصدر أمني مسؤول بمدن القناة، أن مجندا تابعا للقوات المسلحة لقي مصرعه اليوم برصاص عناصر إرهابية، أطلقوا النيران على كمين "تل سلام" شرق قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح المصدر أن 3 عناصر إرهابية يستقلون سيارة "نصف نقل" رمادي اللون هاجموا الكمين، اليوم، ما أسفر عن إصابة المجند علي أحمد عبدالله 26 عاما من قوات الكمين برصاصتين في الصدر، أودت بحياته بعد نقله لمستشفى الجلاء العسكري في محاولة لإنقاذه، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية وقوات الجيش بتمشيط محيط الكمين لملاحقة العناصر التي أطلقت النار على الكمين.