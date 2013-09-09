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ترحيل 800 مصري من ليبيا خلال يومين لحملهم تأشيرات «غير سليمة»

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ترحيل 800 مصري من ليبيا خلال يومين لحملهم تأشيرات «غير سليمة» ترحيل 800 مصري من ليبيا خلال يومين لحملهم تأشيرات «غير سليمة»
قال محمد أبو بكر، سفير في طرابلس، إن 800 مصري يحملون تأشيرات غير سليمة، تم ترحيلهم من ليبيا خلال اليومين الماضيين. وأضاف «أبو بكر» أنه «حرصاً على حقوق المصريين، أناشد الراغبين في السفر عدم التعامل مع أفراد أو مكاتب سمسرة في إطار البحث عن فرص عمل، والأفضل أن تتم الإجراءات بالطرق السليمة من خلال الاستفادة من منظومة الربط الإلكتروني التي تم إقرارها بين البلدين منذ شهرين، من خلال التوجه لمكاتب العمل التابعة لوزارة القوى العاملة بمختلف المحافظات لتسجيل أسمائهم بقاعدة بيانات المنظومة». وأوضح سفير القاهرة لدى طرابلس أن هذا النظام سيتيح عملية استجلاب العامل المصري بشكل شرعي ويضمن حصوله على تأشيرة العمل السليمة لدخول ليبيا، حيث تقوم الشركات الليبية المسجلة بقاعدة البيانات في الجانب الليبي باختيار العاملين المصريين المدرجين بهذه القوائم لإبرام العقود اللازمة معهم، وهو ما من شأنه أن يحفظ حقوق العاملين المصريين عند قدومهم للعمل إلى ليبيا. وتابع أن المهلة الأخيرة التي منحتها السلطات الليبية لتقنين أوضاع العمالة المصرية المتواجدة في ليبيا انتهت في 6 أغسطس الماضي، وبالتالي فإن توافد أي عمالة مصرية إلى ليبيا بطرق غير شرعية سيترتب عليه عملية ترحيل من قبل السلطات الليبية بشكل فوري.

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