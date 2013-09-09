"الفنانين العرب": أصابنا الفزع بسبب الهجوم على المخرج العراقي كريم رشيد في "مالمو"

كتب : محمد عبد الجليل الإثنين 09-09-2013 19:58

أصدر الاتحاد العام للفنانين العرب، بيانًا بشأن أحداث مهرجان "مالمو" بالسويد جاء فيه: "أصابنا الألم والفزع للهجوم غير الإنساني الذي تعرض له الفنان والمخرج العراقي كريم رشيد، والمقيم في مدينة (مالمو) بالسويد أثناء حضوره فعاليات مهرجان مالمو السينمائي، ونستنكر وبشدة الاعتداء الذي تعرض له الزميل على يد مجموعة اختارت السباب والشتائم والاعتداءات الجسدية في التعبير عن رأيها حتى تؤذي الأصوات التي تخالفها الرأي في شكل مهين ولا يعبر عن وسطية الإسلام السمحة".

وتابع الاتحاد في بيانه: "نهيب بالجهات المسؤولة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمحاسبة العاجلة حتى يتسنى ردع المعتدين الذين تسببوا في الإساءة إلى حكومة وشعب مملكة السويد".



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بيان اتحاد الفنانين العرب