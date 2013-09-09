مصر وغينيا .. من يتقدم على الآخر تاريخيا؟

تتعادل مصر مع غينيا تاريخيا في المواجهات التي جمعت المنتخبين على صعيد المواجهات الرسمية والودية، وذلك قبل أن يلتقيا يوم الثلاثاء.

بطل إفريقيا سبع مرات يستضيف غينيا في ختام جولات المجموعة السابعة في تصفيات مونديال 2014 في ملعب الجونة بالغردقة يوم الثلاثاء.

ففي ست مواجهات سابقة، تغلب المنتخب المصري على نظيره الغيني مرتين فقط، وخسر مباراتين، وتعادلا في مثلهما.

كانت المباراة الأخيرة هي الأهم حين انتصر الفراعنة على غينيا في كوناكري 3-2 في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2014.

فيما كان الفوز المصري الأول على غينيا في كأس الأمم الإفريقية عام 1970 بنتيجة 4-1 في السودان.

بعد ثلاث سنوات، ثأر أبناء غينيا من هزيمتهم وتغلبوا عن الفراعنة بنتيجة 4-1 في دورة الألعاب الإفريقية في نيجيريا.

وتعادل الفراعنة مع الغينيين بنتيجة 1-1 في مواجهة الدور الأول بكأس الأمم الإفريقية 1976 بإثيوبيا.

لكن المنتخب الغيني تغلب على المصريين في الدور الثاني من النسخة نفسها والذي أقيم بنظام المجموعة بنتيجة 4-2.

بينما كانت المواجهة فبل الأخيرة بين المنتخبين في القاهرة عام 2009 عندما تعادلت مصر مع غينيا 3-3 وديا على ملعب الكلية الحربية.

مصر 3-3 غينيا (مواجهة 2009 الودية)

مصر 3-2 غينيا (مواجهة تصفيات مونديال 2014)