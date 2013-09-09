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خالد يوسف في اجتماع "تعديل الدستور": أعضاء لجنة العشرة "مخزوقنا"

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خالد يوسف في اجتماع "تعديل الدستور": أعضاء لجنة العشرة "مخزوقنا" خالد يوسف في اجتماع "تعديل الدستور": أعضاء لجنة العشرة "مخزوقنا"
ومشاداة بين يوسف وجابر نصار حول عمل لجنتي الخمسين والعشرة

كتب : مروة مدحت الإثنين 09-09-2013 19:35

أبدى المخرج خالد يوسف، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اعتراضه على تغول لجنة العشرة لتعديل الدستور في عمل لجنة الخمسين، وعبر عن ذلك بقوله "دول مخزوقنا"، في إشارة منه إلى التناقض بين الإعلان الدستوري الذي أعلنه رئيس الجمهورية والقرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.

وقال يوسف: "الإعلان الدستوري لم يأت بأن لجنة الخبراء تعود لصياغة شيء، نحن في مرحلة أن لجنة الخميسن هي سيدة قرارها".

كانت الجلسة شهدت مشادة بين يوسف وجابر نصار أستاذ القانون، بسبب ما أثير حول دور كل من لجنتي الخمسين والعشرة.

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