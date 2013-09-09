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اتحاد الفنانين العرب يدين الاعتداء على المخرج العراقى كريم رشيد فى مهرجان مالمو بالسويد

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اتحاد الفنانين العرب يدين الاعتداء على المخرج العراقى كريم رشيد فى مهرجان مالمو بالسويد اتحاد الفنانين العرب يدين الاعتداء على المخرج العراقى كريم رشيد فى مهرجان مالمو بالسويد

مسعد فودة
> ادان الاتحاد العام للفنانين العرب فى بيان اصدرة اليوم واقعة االاعتداء التى تعرض لها المخرج العراقى المقيم بالسويد كريم رشيد اثناء حضوره فعاليات مهرجان مالمو السينمائى

وقال الاتحاد فى بيانه .أصابنا الألم والفزع للهجوم الغير إنساني الذي تعرض له الفنان والمخرج العراقي / كريم رشيد – والمقيم في مدينة “مالمو” بالسويد أثناء حضوره فعاليات مهرجان – مالمو – السينمائي ونستنكر وبشده الاعتداء الذي تعرض له الزميل على يد مجموعة اختارت السباب والشتائم والاعتداءات الجسدية في التعبير عن رأيها حتى تؤدٍ الأصوات التي تخالفها الرأي في شكل مهين ولا يعبر عن وسطيه الإسلام السمحة .
> ونهيب بالجهات المسئولة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمحاسبة العاجلة حتى يتسنى ردع المعتدين الذين تسببوا في الإساءة إلى حكومة وشعب مملكة السويد .
> الاتحاد العام للفنانين العرب.

وارسل نقيب السنمائيين المصريين ورئيس الاتحاد العام للفنانيين العرب مسعد فودة خطابا اليوم لسفيرةالسويد بالقاهرة شارلوتا شبار لاتخاذ اجرائا عاجلا لتسهيل المحاسبه القانونيه للمعتدين

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