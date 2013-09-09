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مبادرة لمواجهة التلوث البيئى الناتج عن دهانات الأثاث فى دمياط

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مبادرة لمواجهة التلوث البيئى الناتج عن دهانات الأثاث فى دمياط مبادرة لمواجهة التلوث البيئى الناتج عن دهانات الأثاث فى دمياط

قام اليوم الاثنين، فريق عمل "نعم للإنتاج –لا للتلوث" بزيارة إلى قرية إلى الشعراء كنموذج للتلوث لناتج عن دهان الأثاث بسبب انتشار الورش التى تعمل فى هذا المجال.

والتقى الفريق خلالها والذى يضم ممثل مركز النيل للإعلام وإدارة البيئة مندوبا عن (الصندوق الاجتماعى بالمحافظة) وممثلى النقابات والجمعيات الأهلية مع عمال وصناع الدهانات بالشعراء لتبصيرهم بأهمية الوعى البيئى والاهتمام بصحة المواطن ومن حوله والاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم لدرء الخطر المميت الناتج عن استخدام الدهانات الملوثة للبيئة مثل مادة البورتان والبوليستر.

كما استمع فريق العمل إلى بعض المعوقات التى يتعرض لها المواطنون الراغبون فى عمل كبائن.

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