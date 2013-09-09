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إعادة فتح التحويل الإلكترونى بين الكليات والمعاهد الأربعاء القادم

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إعادة فتح التحويل الإلكترونى بين الكليات والمعاهد الأربعاء القادم إعادة فتح التحويل الإلكترونى بين الكليات والمعاهد الأربعاء القادم

قرر الدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالي إعادة فتح باب التحويلات الإلكترونية بين الكليات غير المتناظرة ومن المعاهد الخاصة إلي الكليات الجامعية اعتبارًا من بعد غد الأربعاء وحتي يوم الجمعة القادم.

كما تقرر فتح التحويلات يومي 17 و 18 سبتمبر الحالي إلي الكليات المتناظرة وغير المتناظرة للمعاهد الخاصة لمن سبق رفض تحويلهم إلكترونيًا، ويتم التحويل في ضوء الحد الأدنى للقبول بالمعهد والقدرة الاستيعابية لكل معهد، على أن يتم الإعلان عن الأماكن المتبقية بالمعاهد التي بها أماكن يوم 16 سبتمبر الحالي، ويجري التحويل في حدود 5 رغبات فقط.

وأعلن الدكتور أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم العالي أن كليات الطب وطب الأسنان والطب البيطري وبعض الكليات الأخري التي لم تقبل تحويل بعض الطلاب وقبلت تحويلات بنسبه 20% لا تستطيع استيعاب أعداد إضافية من الطلاب طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

أ.ش.أ

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