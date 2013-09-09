انقطاع الكهرباء 4 ساعات غدا بمحافظة الدقهلية لإجراءات الصيانة السنوية

اوضح المهندس العدل محمد العدل رئيس قطاع الكهرباء بجنوب الدقهلية عن أنقطاع الكهرباء غدا بعدأماكن متفرقة بالدقهلية لمدة أربعه ساعات على أن تبدأمن الساعه الثامنة صباحا وحتى الساعه الثانية عشر ظهرا لاجراء بعض الصيانات السنوية للمحولات .

وأضاف العدل أنة سيتم الأنقطاع لصيانة محول برمبال والذى يغذى منطقة الدراسات ومدينة الزهراء ومدينة السلام ومنطقة عزبة الشال والأتوبيس الجديد ومنطقة الأستاد كما سيتم أنقطاع الكهرباء عن قرية ميت على .

الجدير بالذكر عن أعلان المسؤلين بشركات الكهرباء بالدقهلية عن مواعيد قطع الكهرباء بسبب اعمال الصيانة وعدم قطعها بشكل عشوائى عقب ثورة الثلاثين من يونيو مع قيام المسؤلين بأستقبال الشكاوى وأرسال سيارات لتوصيل الكهرباء فى حالةوجود شكاوى وأعطال