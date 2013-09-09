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خليفة يمنح وسام الاستقلال من الدرجة الأولى للسفير المصري

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خليفة يمنح وسام الاستقلال من الدرجة الأولى للسفير المصري خليفة يمنح وسام الاستقلال من الدرجة الأولى للسفير المصري

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لسعادة تامر منصور سفير جمهورية العربية لدى الدولة وذلك تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله بالدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات.

وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بتقليد الوسام للسفير المصري خلال استقباله له بمكتبه بوزارة الخارجية اليوم.

وهنأ سموه السفير بحصوله على الوسام الذي يعد أرفع وسام يمنح للسفراء متمنيا له التوفيق في مهامه المستقبلية.

من جهته أعرب السفير المصري عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة على منحه هذا الوسام الرفيع .. مشيدا بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه سموه اقليميا ودوليا.

وأعرب السفير عن شكره للمسؤولين في الدولة بصفة عامة ووزارة الخارجية بصفة خاصة على ما لقيه من تعاون خلال فترة عمله مما أسهم في إنجاح مهمته.

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