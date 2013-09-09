موسى: اللجان النوعية للدستور تبدأ عملها الغد ولمدة 3 أسابيع وجلسة عامة كل خميس

أعلن السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجان النوعية ستبدأ عملها رسميا غدًا لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد أن يتم صباح غد اختيار مقرريها، لافتًا إلى أن الجلسة العامة للجنة سيتم إجراؤها يوم الخميس القادم.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم برئاسة موسى، لمناقشة لائحة العمل الداخلي وتشكيل اللجان النوعية.

وأوضح موسى أن اللجان النوعية ستقدم تقرير إنجاز كل أسبوع إلى هيئة مكتب اللجنة لرفعه إلى الجلسة العامة، ثم تقدم منتجها النهائي حول تعديلات الدستور بعد ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن لجنة الخمسين ستعقد جلسة عامة واحدة أو اثنتين كل أسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة المسائية للجنة الخمسين اليوم كان مقررًا أن تشهد الإعلان عن اختيار مقرري اللجان، إلا أن تشكيل اللجان أثار جدلًا بين عدد من الأعضاء، ومن بينهم نقيب الصحفيين ضياء رشوان الذي انتقد نسبة توزيع الأعضاء على اللجان، لافتًا إلى أن لجنة نظام الحكم وحدها ستناقش 109 مادة ولا يمكن أن يكون عدد أعضائها مثل أي لجنة أخرى، وهو ما دفع رئيس اللجنة إلى أن يطلب من الأمانة العامة تنسيق هذا الأمر وتأجيل الإعلان عنه إلى اجتماعات الغد.

أ.ش.أ