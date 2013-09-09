بالصور.. محافظ سوهاج يبحث مشكلات قرى الظهير الصحراوى بالمحافظة

عقد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج اجتماعًا لبحث عدد من المشكلات التى تخص قرى الظهير الصحراوى بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس شعبان قنديل سكرتير عام المساعد المحافظة ، و اللواء محمود نافع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج و رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن ” أخميم ـ دار السلام ـ جرجا والمراغة “، و وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ومسئول هيئة التنمية الزراعية ورؤساء بعض قرى الظهير الصحراوى، ومدير هيئة الأبنية التعليمية ورئيس شركة الإتصالات فرع سوهاج ورئيس هيئة البريد بالمحافظة و مدير هيئة المساحة بسوهاج ، وذلك لتذليل المشاكل والصعوبات لقري الظهير الصحراوي بسوهاج وإيجاد الحلول المناسبة لها .

وتطرق الاجتماع لمناقشة عدة مشكلات منها مشكلة بقرية الاحايوة شرق بخصوص التداخل فى المساحة بين الارض المخصصة لشركة المياه والصرف الصحى منذ عام 2010 م والتى تبلغ 500 فدان وبين الارض المخصصة للقرية , حيث تظهر الخريطة المساحية عدم وجود هذا التداخل وان التداخل على الطبيعة فقط , وقد قرر سيادة المحافظ مخاطبة رئيس هيئة المساحة بالقاهرة لعمل الاحداثيات اللازمة لتوضيح الامر.

كما تطرق الاجتماع ايضا للمشكلة الموجودة بقرية عرابة أبو عزيز ” المراغة ” والمتمثلة فى وجود السنترال والبريد فى مبنى واحد واشتراكهما فى الصالة مما يعيق العمل لكلا الطرفين , حيث اصدر المحافظ تعليماته بتسليم المبنى للسنترال وتخصيص قطعة ارض اخرى لمكتب البريد .

وبالنسبة لمشكلة قرية الجلاوية بالظهير الصحراوى والمتعلقة بوجود مخبز بالقرية ولكن لا يعمل بسبب عدم توافر حصة تموينية له , فقد قرر محافظ الاقليم تخصيص حصة تموينية له عند وصول الدعم الذى تم طلبة من وزارة التموين