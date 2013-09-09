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بالصور.. محافظ سوهاج يبحث مشكلات قرى الظهير الصحراوى بالمحافظة

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بالصور.. محافظ سوهاج يبحث مشكلات قرى الظهير الصحراوى بالمحافظة بالصور.. محافظ سوهاج يبحث مشكلات قرى الظهير الصحراوى بالمحافظة

اجتماع الظهير الصحراوي 3

عقد اللواء محمود عتيق  محافظ سوهاج اجتماعًا لبحث عدد من المشكلات التى تخص قرى الظهير الصحراوى بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس  شعبان قنديل سكرتير عام المساعد المحافظة ، و اللواء  محمود نافع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج و رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن ” أخميم ـ دار السلام ـ جرجا والمراغة “، و وكيل وزارة بالمحافظة، ومسئول هيئة التنمية الزراعية ورؤساء بعض قرى الظهير الصحراوى، ومدير هيئة الأبنية التعليمية ورئيس شركة الإتصالات فرع سوهاج ورئيس هيئة البريد بالمحافظة و مدير هيئة المساحة بسوهاج ، وذلك لتذليل المشاكل والصعوبات لقري الظهير الصحراوي بسوهاج وإيجاد الحلول المناسبة لها .

وتطرق الاجتماع لمناقشة عدة مشكلات منها مشكلة بقرية الاحايوة شرق بخصوص التداخل فى المساحة بين الارض المخصصة لشركة المياه والصرف الصحى منذ عام 2010 م والتى تبلغ 500 فدان وبين الارض المخصصة للقرية , حيث تظهر الخريطة المساحية عدم وجود هذا التداخل وان التداخل على الطبيعة فقط , وقد قرر سيادة المحافظ مخاطبة رئيس هيئة المساحة بالقاهرة لعمل الاحداثيات اللازمة لتوضيح الامر.

كما تطرق الاجتماع ايضا للمشكلة الموجودة بقرية عرابة أبو عزيز ” المراغة ” والمتمثلة فى وجود السنترال والبريد فى مبنى واحد واشتراكهما فى الصالة مما يعيق العمل لكلا الطرفين , حيث اصدر المحافظ تعليماته بتسليم المبنى للسنترال وتخصيص قطعة ارض اخرى لمكتب البريد .

اجتماع الظهير الصحراويوبالنسبة لمشكلة قرية الجلاوية بالظهير الصحراوى والمتعلقة بوجود مخبز بالقرية ولكن لا يعمل بسبب عدم توافر حصة تموينية له , فقد قرر محافظ الاقليم تخصيص حصة تموينية له عند وصول الدعم الذى تم طلبة من وزارة التموين

اجتماع الظهير الصحراوي 2

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