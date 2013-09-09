بالفيديو - أبرز 7 لقطات للفراعنة في تصفيات المونديال

ما أبرز ذكرياتك مع منتخب مصر في تصفيات المونديال على مدار تاريخها؟ سؤال وجهه FilGoal.com لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

واختار متابعو FilGoal.com على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" 7 لقطات ضمن الأبرز للفراعنة في مشوار التصفيات.

ويستعرض FilGoal.com اختيارات زواره ..

1- مصر 0-0 زيمبابوي ( تصفيات مونديال 1994 )

تسببت طوبة ملقاة على مدرب زيمبابوي في مباراة استاد القاهرة التي فاز بها الفراعنة 2-1، في إعادة المباراة في ليون.

مصر كانت بحاجة للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل مباشرة إلى المرحلة النهائية من التصفيات.

وسنحت لمجدي طلبة إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بعدما تصدى الحارس لتسديدة قوية من أحمد الكأس لتسقط أمام طلبة، ولكنه فضل الاستعراض بتسديدها برأسه لتضيع الفرصة على الفراعنة.

وانتهت المباراة بالتعادل 0-0، لتتأهل زيمبابوي للمرحلة النهائية.

2- مصر 1-0 السنغال ( تصفيات مونديال 2002 )

كان إسقاط السنغال شر لا بد منه من أجل عودة منتخب مصر للمنافسة على التأهل للمونديال بعد جمع ست نقاط من أول أربع مباريات.

جيل الحاج ضيوف وهنري كامارا كان يقدم مستويات مبهرة في التصفيات تحت قيادة برونو ميستو، وجاء لزيارة القاهرة بعد التعادل مع الفراعنة 0-0 في السنغال.

وأكرم الشاب المحترف في أياكس وقتها أحمد حسام "ميدو" وفادة الضيوف بهدف رائع من رأسية.

3- المغرب 1-0 مصر ( تصفيات مونديال 2002 )

كانت مصر تسير في التصفيات بصورة طيبة دون تلقي أي خسارة حتى مواجهة أسود الأطلسي في المغرب.

منتخب مصر كان قريبا من التعادل في المباراة، إلا أن مصطفى حجي نجم منتخب المغرب وقتها سجل هدفا صاروخيا في شباك نادر السيد.

وأضاع طارق السعيد جناح الفراعنة فرصة لا تضيع في المباراة.

4- مصر 1-1 الجزائر ( تصفيات مونديال 2002 )

احتاج الفراعنة للفوز على الجزائر في الجولة الأخيرة وبفارق كبير من الأهداف من أجل منافسة السنغال والمغرب على صدارة المجموعة.

إلا أن منتخب مصر أهدر الفوز في المباراة بالتعادل 1-1.

وأضاع محمد عمارة كرة لا تنسى في المباراة، بعدما سدد الكرة فوق عارضة المرمى الخالي من حارسه.

5- مصر 1-1 الكاميرون ( تصفيات مونديال 2006 )

تحتاج الكاميرون الفوز فقط على مصر التي ضاعت فرصها في التأهل للمونديال بالفعل من أجل تجاوز كوت ديفوار واحتلال صدارة المجموعة.

إلا أن محمد شوقي أحبط تقدم الكاميرون بهدف مبكر، وسجل التعادل للفراعنة.

ولاحت للكاميرون أخر الفرص باحتساب ركلة جزاء في الوقت الضائع من الشوط الثاني.

صامويل إيتو يتجه نحو عصام الحضري ويطول معه في الحديث، ويبدو أنه يحاول يقنعه بالسماح للكرة بالمرور لمرماه.

وفي النهاية اصطدمت الكرة بالقائم الأيسر للحضري وضاعت الفرصة على الكاميرون في الوصول لمونديال ألمانيا.

6 – مصر 2-0 الجزائر ( تصفيات مونديال 2010 )

استاد القاهرة ممتلئ على أخره ولا يوجد موضع لقدم، فمصر تتقدم على الجزائر بهدف حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويحتاج الفراعنة لهدفين من أجل تصدر المجموعة والتأهل لمونديال جنوب إفريقيا، أو حتى تسجيل هدف وحيد من أجل اللجوء إلى مباراة فاصلة.

وأدى عماد متعب المهمة على أكمل وجه، وسجل هدفا قاتلة من رأسية لا تنسى منح الفراعنة فرصة خوض مباراة فاصلة لينفجر الاستاد من الفرحة.

7- مصر 2-0 الجزائر ( تصفيات مونديال 2010 )

نفس المباراة ونفس الوصف، لا شئ إضافي سوى أن مصر تتحرك بالهجمة الأخيرة نحو مرمى الجزائر.

الفراعنة يتقدمون 2-0، وهدف واحد إضافي يتأهل بهم مباشرة إلى المونديال.

عرضية رائعة تصل إلى محمد بركات على القائم البعيد في كرة أتقن الزئبقي التسجيل منها كثيرا، إلا أن نجم الأهلي والإسماعيلي أهدر الفرصة بغرابة.

ليتجه الفراعنة نحو مباراة أم درمان الشهيرة.

الطريف أن بركات سجل من كرة مشابهة بعدها للأهلي في مرمى إنبي.