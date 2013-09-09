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الشرطة التونسية تقتل عنصرين من "أنصار الشريعة" وتعتقل الرجل الثاني في التنظيم

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الشرطة التونسية تقتل عنصرين من "أنصار الشريعة" وتعتقل الرجل الثاني في التنظيم الشرطة التونسية تقتل عنصرين من "أنصار الشريعة" وتعتقل الرجل الثاني في التنظيم

كتب : أ ف ب منذ 21 دقيقة

قتلت الشرطة التونسية، اليوم، غرب العاصمة تونس عنصرين من جماعة أنصار الشريعة، التي صنفتها "تنظيمًا إرهابيًا"، وأوقفت اثنين آخرين أحدهما محمد العوادي قائد الجناح العسكري والرجل الثاني في التنظيم، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قوات مكافحة الإرهاب قتلت خلال عملية خاصة وإثر تبادل كثيف لإطلاق النار مع مسلحين في إحدى الضواحي الغربية للعاصمة تونس، عنصرين من أنصار الشريعة أحدهما يدعى عادل السعيدي والثاني جاري التعرّف على هويّته.

وأضاف البيان أنه تم خلال العملية توقيف محمد العوادي الملقب بـ"الطويل"، ومحمد الخياري الملقب بـ"أوْس".

وأوضح بيان الوزارة أن العوادي قائد الجهاز العسكري والمسؤول الثاني في ما يُسمّى تنظيم أنصار الشريعة المحظور، وأن الخياري ينتمي للجهاز العسكري بالتنظيم ذاته.

ولفت بيان وزارة الداخلية إلى أن الموقوفين من العناصر الإرهابية الخطيرة في تونس، وأنهما متورطان في إدخال أسلحة من ليبيا إلى تونس وفي اغتيال المعارضين العلمانيين شكري بلعيد في 6 فبراير 2013 ومحمد البراهمي في 25 يوليو 2013.

وقالت الوزارة "تبقى العمليات الأمنية متواصلة لتعقب العناصر الإرهابية".

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