حملة "السيسى رئيسى" بالشرقية تجمع عشرات التوقيعات فى أول نصف ساعة

قال طارق الشافعى، منسق حملة "السيسى رئيسى" بالشرقية، إن الحملة تمكنت من جمع 75 توقيعا فى أول نصف ساعة من بداية اليوم الأول للحملة، لافتا إلى أن أكثر الموقعين من السيدات.

وأضاف الشافعى، أن عدد كبير من شباب قرية "أنشاص الرمل" تطوع بتصوير استمارات الحملة على نفقته الخاصة، لتوزيعها فى القرى والنجوع والمراكز المختلفة، لكى تكون "أنشاص الرمل" أول قرية فى الشرقية تبدأ حملة جمع التوقعات لترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية.

وكان أهالى "أنشاص الرمل" بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، قد أعلنوا اليوم عن قيامهم بالتطوع بتوزيع استمارات على غرار حملة تمرد، لجمع توقعات من أبناء محافظة الشرقية، لترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرئاسة الجمهورية، وذلك لدوره الوطنى فى انحيازه للشعب المصرى وتحمله لكافة التحديات التى واجها بعد عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسى.

وأوضح منسق حملة "السيسى رئيسى" بالشرقية، أن "أنشاص الرمل" سبق وأن قامت بعمل أول تفويض فى مصر لدعم الجيش وتفويضه فى إدارة البلاد، واليوم تم الإعلان عن حملة "السيسى رئيسى" وتطوع المئات من أبناء أنشاص الرمل بطباعة آلاف الاستمارات لتوزيعها على الموطنين بجميع أنحاء المحافظة، لجمع توقعاتهم لدعم ترشيح الفريق السيسى رئيسا للجمهورية، وذلك لأنه يتمتع بشخصية قوية ويمتلك بُعد نظر، فضلا عن كونه أحد أبناء المؤسسة العسكرية التى انحازت للشعب فى ثوراته الماضية وتحملت عنه الكثير وضحت بالعديد من رجالها من أجل حفظ أمن مصر الغالية، وذلك بحسب قوله.

يذكر أن أهالى "أنشاص الرمل" نظموا أكبر مسيرات بالمحافظة لدعم الجيش.

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