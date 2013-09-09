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محافظ الوادى الجديد: تعيين حملة الماجستير والدكتوراه مسألة أمن قومى

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محافظ الوادى الجديد: تعيين حملة الماجستير والدكتوراه مسألة أمن قومى محافظ الوادى الجديد: تعيين حملة الماجستير والدكتوراه مسألة أمن قومى

التقى ظهر اليوم، الاثنين، اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، بعدد من حملة الماجستير والدكتوراه من أبناء المحافظة، والذين طلبوا لقاءه بصفة عاجلة بعد أن تعرضوا له أمس الأحد، لما وصفوه بالإهانة الكبيرة بعد أن رفض الدكتور محمد عبد السميع، رئيس جامعة أسيوط، لقاءهم بناء على توجيهات المحافظ بعد الاتفاق مع وزير التعليم العالى بشأن إلغاء المسابقة الأولى لتعيين المعيدين، وقصر تعيين أبناء المحافظة من حملة الماجستير والدكتوراه بفرع الجامعة بالمحافظة.

وأعرب المشاركون فى اللقاء من حملة الماجستير والدكتوراه عن استيائهم مما تعرضوا له بمكتب رئيس جامعة أسيوط، حيث أكد لهم اللواء محمود خليفة على أنه قد اتصل بالدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، حيث أكد له على أن تعيين أبناء المحافظة من حملة الماجستير والدكتوراه مسألة أمن قومى، مؤكدا على أن الوزارة سوف تخاطب جامعة أسيوط بشأن إنهاء إجراءات تعيينهم فى أسرع وقت ممكن.
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