استنفار أمنى بالإسماعيلية بعد مقتل جندى كمين "تل سلام"

شهدت قطاعات محافظة الإسماعيلية استنفارا أمنيا، اليوم، عقب استشهاد الجندى "على أحمد عبدالله"، (26 سنة)، أحد حراسات كمين تل سلام شرق قناة السويس.. بعد إطلاق رصاص عليه من قبل مجهولين استهدفوا الكمين وتم نقله إلى مستشفى الجلاء العسكرى، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى، وتم إبلاغ النيابة العسكرية التى أمرت بسرعة ضبط الجناة.

ويتم حاليا تمشيط المنطقة بالكامل وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة ومخارجها ورفع حالة الطوارئ وزيادة عدد الكمائن المتحركة والثابتة بشرق القناة، وتكثيف التواجد الأمنى على كوبرى السلام ومعديَّات القناة.

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