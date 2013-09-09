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بابا الفاتيكان يناشد العالم التحلي بالمسؤولية والشجاعة لتسوية الأزمة السورية

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بابا الفاتيكان يناشد العالم التحلي بالمسؤولية والشجاعة لتسوية الأزمة السورية بابا الفاتيكان يناشد العالم التحلي بالمسؤولية والشجاعة لتسوية الأزمة السورية

ناشد بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، الإثنين، المجتمع الدولي، التحلي بالمسؤولية والشجاعة لتسوية الأزمة السورية.

وكتب البابا في حساب «صلاة لأجل السلام» على «تويتر»: «أُناشِد اتباع أسلوب التفاوض بشجاعة وعزم إزاء الصراع في سوريا»، مؤكدًا «ضرورة السعي إلى السلام وحشد ضمائر العالم بأسره أمام الصراع السوري».

وقال: «لا يمكننا أبدًا أن نفقد الأمل، فالله يغرقنا بنعمه، إن واظبنا على سؤاله إياها بمثابرة».

كان البابا دعا إلى تخصيص، السبت الماضي، للصوم والصلاة لأجل السلام في سوريا، واستجابت له آلاف الكنائس والجماعات الدينية في العالم.

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