أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
ماذا قال الكاسير لاشرف بن عياد بعد مباراة برشلونة وغرناطة -
قعدة رجالة | الحلقة الـ 11 الموسم الأول | نجمة الغناء الشعبي " بوسي " | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري -
تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

هاشم إسلام: إلغاء صلاة الجمعة في "الزوايا" حرب على الله ورسوله لخدمة أهداف سياسية

Google+ Print
هاشم إسلام: إلغاء صلاة الجمعة في "الزوايا" حرب على الله ورسوله لخدمة أهداف سياسية هاشم إسلام: إلغاء صلاة الجمعة في "الزوايا" حرب على الله ورسوله لخدمة أهداف سياسية
عضو لجنة الفتوى بالأزهر: القرار يؤكد أن "30 يونيو" لم يستهدف جماعة أو تيار سياسي وإنما "الإسلام"

كتب : أمل القاضي الإثنين 09-09-2013 17:58

استنكر الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، قرار وزارة الأوقاف بعدم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 متر، واصفًا ذلك بأنه "قرار غير شرعي لخدمة أهداف سياسية في المقام الأول"، مشيرًا إلى أن المساجد لم تتعرض لمثل هذه الهجمة الشرسة مثلما تعرضت في هذا العصر.

وقال هاشم إسلام، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن "تلك الخطوة حرب على المساجد، وبالتالي حرب على الله ورسوله وعلى الإسلام والمسلمين، فالمساجد لم تتعرض للحرق أو التخريب أو الإغلاق في عز سطوة حكم مبارك، وهو ما يؤكد أن 30 يونيو لم تكن تستهدف جماعة أو تيار سياسي وإنما المستهدف هو الإسلام".

وأشار عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف إلى أن المساجد الكبيرة لا تستوعب أعداد المصلين؛ ما يجعل المصلون يلجأون إلى الزوايا القريبة، في حين أن مساحة الكنائس والأديرة للمسيحيين تتفوق على تعدادهم الأساسي الذي لا يتجاوز الـ5 ملايين مسيحي بحسب آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على حد قوله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ ضياء رشوان يكشف سبب عدم استقبال الرئيس الأمريكي بالرئيس السيسي

مساء dmc - د/ ضياء رشوان يكشف سبب عدم استقبال الرئيس الأمريكي بالرئيس السيسي

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

قعدة رجالة | الحلقة الـ 11 الموسم الأول | نجمة الغناء الشعبي " بوسي " | الحلقة كاملة

قعدة رجالة | الحلقة الـ 11 الموسم الأول | نجمة الغناء الشعبي " بوسي " | الحلقة كاملة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية