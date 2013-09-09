سوريا ترحب بوضع أسلحتها الكيماوية تحت المراقبة الدولية

كتب : وكالات منذ 54 دقيقة

رحبت سوريا، اليوم بالمقترح الروسي، بوضع أسلحة سوريا الكيميائية تحت مراقبة دولية، وقال وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، في تصريحات له اليوم: "إن بلاده ترحب بالمبادرة الروسية لوضع أسلحة بلاده الكيميائية تحت مراقبة دولية".

من جانبه، اعتبر ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، الموافقة السورية على وضع أسلحتها الكيميائية تحت إشراف دولي، "خطوة كبيرة إلى الأمام".

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال إنه في حال كانت الرقابة الدولية على السلاح الكيماوي السوري ستسمح بتجنيب هذا البلد الضربة العسكرية فإن موسكو مستعدة على الفور للعمل في هذا المسار.