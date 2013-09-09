على جابر: أحمد حلمى أضاف لمسة سحرية للموسم الثالث من “اراب جت تالنت”

وصف د على جابر عضو لجنة التحكيم ببرنامج اراب جت تالنت انضمام الفنان احمد حلمى الى اللجنه بانه اضاف سحرا خاصا ومميزا للموسم الثالث.

> واضاف جابر ان مشاركة حلمى جائت لاهمية وجود فنانا مصريا باللجنه.ومع ما يملكه من نجومية وحس كوميدى ساعد الفنان الخليدى ناصر القصبى على اخراج تلك الميزة ايضا من داخله. وكونا معا ثنائيا مرحا و رائعا.

> يذكر ان اولى حلقات الموسم الثالث من البرنامج تبدا فى الثامنه مساء السبت القادم.وتشارك فيها الفنانه نجوى كرم رغم وفاة والدتها قبل ايام.

> ويبدا البرنامج بعرض

> الحلقات الست الأولى المسجلة التي تختار خلالها اللجنة المواهب المشاركة في الموسم الثالث

> وتستمر الحلقات المسجلة حتى 19 أكتوبر على أن تبدأ أولى الحلقات المباشرة والتي يتفاعل خلالها الجمهور من خلال التصويت بتاريخ 26 أكتوبر وهي حلقات التصفيات والتي ستستمر حتى 30 نوفمبر، على أن تكون الحلقة النهائية من البرنامج والتي يتوج بها الفائز الحائز على اللقب في ديسمبر.