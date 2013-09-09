إصابة فلاح ونجله علي يد عريف شرطة بسبب خلافات عائلية بالمنيا

أُصيب فلاح ونجله على يد عريف شرطه بطلاقات ناريه أثناء مشاجره بينهم فى قري مركز ملوى جنوب المنيا بسبب أشتباكات بينهم ومشادات كلاميه إدت الى أصابتهم وكل ذلك بسبب خلافات اسريه بين العائلتين .

كان اللواء اسامه متولى مدير أمن المنيا تلقى بلاغاً من مأمور شرطة ملوى يفيد بوقوع مشاجره بين عائلتين ونتجت عنها اصابتهم ومقيمين بناحية ديروط ام النخله بمركز ملوى .

وبعد الحمله الامنيه المكثفه والانتقالات واجراء الازم تبين ان المجنى عليهما محمود عبد الرحيم طالب بالشريعة والقانون ووالده عبد الرحيم محمود 55 سنه عريف شرطة وشقيقه مصطفى 25 سنه بقريه ديروط ام النخله بمركز ملوى بسبب مشاجره وخلافات بين الطرفين المجنى عليهما لعودة زوجة عريف الشرطه وشقيقه المصاب الاول اليه مره اخرى .