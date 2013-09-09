“حزب معارض بتركيا” يبدأ زيارته لمصر بلقاء قيادات “الشعب الجمهوري”

صرح المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري المصري بأن حزب الشعب الجمهوري التركي ممثلًا في السيد عثمان أوغلو والسيد عثمان كروتورك سيستهلون لقاءاتهم في مصر غدًا بلقاء مع حزب الشعب الجمهوري المصري في إجتماع مغلق يعقبه مؤتمر صحفي بمقر الحزب المصري وذلك قبل توجههم لوزارة الخارجية المصرية لمقابلة وزير الخارجية نبيل فهمي.

وقال الحزب في بيان له مساء اليوم أن حزب الشعب الجمهوري التركي يمثل المعارضة الرئيسية في تركيا وهو المنافس الأقوى لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

يذكر أن حزب الشعب الجمهوري التركي يعد المؤسس الحقيقي للدولة المدنية الحديثة في تركيا وكان الحزب الحاكم منذ تأسيس الدولة التركية بإستثناء فترات قصيرة تحول خلالها الي المعارضة.

وتأتي أهمية هذا اللقاء في تبني هذا الحزب موقفا معارضًا لموقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بالعلاقات المصرية التركية وموقفه من ثورة 30 يونيو.