الفنانات المصريّات والعربيّات يتنافسن على الشعر الأحمر

يبدو أن لوك الشعر الأحمر أصبح محبباً لدى الكثير من النجمات، سواء في مصر أو العالم العربي، ما جعل معظمهن يلجأن إلى الاعتماد عليه كـ"لوك".

منة أول مرة أحمر

على الرغم من أن الفنانة منة شلبي لا تحبّ كثيراً تغيير لون شعرها، وكانت تكتفي فقط بإطالته أو قصّه، إلا أنّها فاجأت الجميع مؤخراً بأنّها صبغته باللون الأحمر، وهو نفس اللون الذي سبق وظهرت به الكثيرات من الفنانات، مثل الفنانة هيفاء وهبي التي لا تغيّر كثيراً لون شعرها الداكن. لكنها سبق ولجأت إليه كنوع من أنواع التغيير في شكلها.

خصلات غادة

أمّا الفنانة غادة عبد الرازق، فقد سبق وتطلّب دورها في فيلم "الريس عمر حرب"، مع هاني سلامة وخالد صالح أن تصبغ شعرها باللون الأحمر، إلا أنّها لم تفعل، ولجأت إلى تركيب بعض الخصلات الحمراء فقط، لأنّها لا تحبّ أن تغيّر لون شعرها نهائيّاً؛ لذا لجأت غادة إلى وضع شعر مستعار تماماً، مثلما حدث في فيلمها الجديد المزمع أن يعرض في عيد الأضحى المقبل، وهو "جرسونيرة"، حيث ارتدت شعراً مستعاراً داكناً أكثر من لون شعرها الطبيعيّ، وذلك طبقاً لرؤية المخرج هاني جرجس فوزي.

نبيلة ترتدي شعراً مستعاراً

وعلى الرغم من أنّها لا تفضل كثيراً الابتعاد عن لون شعرها الأسود، إلا أنّ الفنانة غادة إبراهيم قد سبق لها أن استعانت ببعض الخصلات الحمراء، رغبة في التغيير. ويُطلق عليها كثيراً لقب "مجنونة النيولوك"، خصوصاً في قصة شعرها وطريقة ارتداء ملابسها.

اللون الأحمر أيضاً بات مظهراً للفنانة نبيلة عبيد التي تظهر به دوماً. ولكنه ليس لون شعرها، بل تضع شعراً مستعاراً في كلّ المناسبات. كما قامت بالظهور به في عددٍ من أدوارها، في السنوات القليلة الماضية، مثل فيلم "قصاقيص العشّاق"، مع الفنان حسين فهمي، و"مفيش غير كده"، مع سوسن بدر وأروى جوده؛ وكذلك ظهرت به في شهر رمضان ما قبل الماضي، خلال الجزء الثاني من مسلسل "كيد النسا"، مع الفنانة فيفي عبده التي تلجأ كثيراً إلى تغيير لون شعرها إلى الأحمر.

باسكال ومايا بالأحمر

اللبنانية باسكال مشعلاني سبق لها اللجوء إلى صبغ شعرها باللون الأحمر، وذلك أثناء تصوير "كليب" غنائيّ لها، هو "أحلام البنات". وقد صبغت شعرها باللون نفسه "دومنيك حوراني"، لكن بدرجة داكنة، فيما فضّلت اللبنانية مايا دياب الظهور في "فوتو سيشن" "الفالانتين" بشعرها الأحمر، ليتناسب مع هذه المناسبة.

إطلالة سلاف

وقد نصح خبير التجميل مجيد زهر الفنانة السورية سلاف فواخرجي بتغيير لون شعرها إلى أقصى درجة داكنة من اللون الأحمر؛ وقد رضخت بالفعل، وكانت أولى إطلالاتها به من خلال برنامج "قصر الكلام"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني.