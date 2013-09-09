"الأوقاف" تحيل إمام المجمع الإسلامى بالوادى الجديد للتحقيق لتحدثه فى السياسة

قررت مديرية الأوقاف بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، إحالة الشيخ مصطفى عثمان، خطيب وإمام مسجد المجمع الإسلامى الكبير، أكبر مساجد المحافظة، إلى التحقيق، وذلك بسبب عدم التزامه بتعليمات الوزارة، بشأن عدم التحدث عن السياسة فى الخطبة، بما يثير الرأى العام، فضلاً عن انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وتبنيه لتوجهات محددة من شأنها إثارة الفرقة بين المسلمين، كما تم إحالة أحد الخطباء بالمكافأة لنفس الأسباب.

وكان مدير عام مديرية الأوقاف قد عقد اجتماعاً مؤخراً مع كافة القيادات بالمديرية، والخطباء والأئمة، للاتفاق على الرؤية الثابتة، التى يتم تنفيذها فى إطار توجيهات وزارة الأوقاف، بشأن الالتزام بالتعليمات الصادرة بقصر الخطابة على الأئمة المعينين، والمتخصصين، وإلغاء عمل الخطباء بالمكافأة، وهو ما تسبب فى غلق أكثر من 300 مسجد الجمعة الماضية، لعدم وجود خطباء وأئمة تغطى تلك المساجد لأداء صلاة الجمعة فيها.