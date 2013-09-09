مسرحية "بصمة" تمثل مصر في بيلاروسيا

كتب : محمد عبد الجليل الإثنين 09-09-2013 16:18

تطير أسرة العرض المسرحي "بصمة" في الثاني عشر من سبتمبر الجاري، إلى دولة بيلاروسيا، للمشاركة في المهرجان الدولي لمسرح المحترفين بأكاديمية بريست للدراما والمقام في الفترة من 7 إلى 15 سبتمبر الجاري.

"بصمة" بطولة، حسام عبد العزيز، أحمد السيد، محمد خميس، ريهام عبد الرازق، إضاءة محمد عبد النبي المأموني، ديكور دنيا عزيز، تأليف وإخراج: حسام عبد العزيز.

والعرض هو باكورة إنتاج فرقة الإسكندرية المسرحية، والعرض يناقش في إطار فانتازي فلسفة الحكم في عصرنا والقائمة عادة على الظلم والقهر؛ حيث يتحول الحاكم بمجرد وصوله لمنصبه من خادم للشعب إلى سجان له.