أخبار عاجلة

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

مسرحية "بصمة" تمثل مصر في بيلاروسيا

Google+ Print
مسرحية "بصمة" تمثل مصر في بيلاروسيا مسرحية "بصمة" تمثل مصر في بيلاروسيا

كتب : محمد عبد الجليل الإثنين 09-09-2013 16:18

تطير أسرة العرض المسرحي "بصمة" في الثاني عشر من سبتمبر الجاري، إلى دولة بيلاروسيا، للمشاركة في المهرجان الدولي لمسرح المحترفين بأكاديمية بريست للدراما والمقام في الفترة من 7 إلى 15 سبتمبر الجاري.

"بصمة" بطولة، حسام عبد العزيز، أحمد السيد، محمد خميس، ريهام عبد الرازق، إضاءة محمد عبد النبي المأموني، ديكور دنيا عزيز، تأليف وإخراج: حسام عبد العزيز.

والعرض هو باكورة إنتاج فرقة الإسكندرية المسرحية، والعرض يناقش في إطار فانتازي فلسفة الحكم في عصرنا والقائمة عادة على الظلم والقهر؛ حيث يتحول الحاكم بمجرد وصوله لمنصبه من خادم للشعب إلى سجان له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة