بالصور| سالي تشارك عاصي الحلاني في مهرجانات عنجر الدولية

كتب : هشام أمين الإثنين 09-09-2013 16:25

أحيت المطربة اللبنانية الشابة سالي، افتتاحية مهرجانات عنجر الدولية 2013 التي أقامتها بلدية عنجر بحوش موسى، بالتعاون مع وزارتي السياحة والثقافة اللبنانيتين وتنظيم مكتب الدراسات والأبحاث والتوثيق، برعاية زوجة الرئيس اللبناني وفاء ميشال سليمان، وتحت إشراف وزارتي السياحة والثقافة وبحضور جماهيري ضخم تقدمتهم شخصيات عسكرية وسياسية وأمنية ووجوه اجتماعية مختلفة.

أقيم المهرجان في قلعة عنجر الأثرية؛ حيث كان لسالي شرف اعتلاء المسرح إلى جانب النجم اللبناني سفير النوايا الحسنة الفنان عاصي الحلاني، وقدمت أجمل أغنياتها مطعمة بباقة مختارة للمناسبة، قبل تسلم نجوم الحفل دروعًا تكريمية من بلدية عنجر ولجنة مهرجانات عنجر الدولية.