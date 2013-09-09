أخبار عاجلة

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور| سالي تشارك عاصي الحلاني في مهرجانات عنجر الدولية

Google+ Print
بالصور| سالي تشارك عاصي الحلاني في مهرجانات عنجر الدولية بالصور| سالي تشارك عاصي الحلاني في مهرجانات عنجر الدولية

كتب : هشام أمين الإثنين 09-09-2013 16:25

أحيت المطربة اللبنانية الشابة سالي، افتتاحية مهرجانات عنجر الدولية 2013 التي أقامتها بلدية عنجر بحوش موسى، بالتعاون مع وزارتي السياحة والثقافة اللبنانيتين وتنظيم مكتب الدراسات والأبحاث والتوثيق، برعاية زوجة الرئيس اللبناني وفاء ميشال سليمان، وتحت إشراف وزارتي السياحة والثقافة وبحضور جماهيري ضخم تقدمتهم شخصيات عسكرية وسياسية وأمنية ووجوه اجتماعية مختلفة.

أقيم المهرجان في قلعة عنجر الأثرية؛ حيث كان لسالي شرف اعتلاء المسرح إلى جانب النجم اللبناني سفير النوايا الحسنة الفنان عاصي الحلاني، وقدمت أجمل أغنياتها مطعمة بباقة مختارة للمناسبة، قبل تسلم نجوم الحفل دروعًا تكريمية من بلدية عنجر ولجنة مهرجانات عنجر الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية