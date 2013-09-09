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"عَشم" يفوز بجائزتي أفضل إخراج ومونتاج في مهرجان مالمو للسينما العربية

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"عَشم" يفوز بجائزتي أفضل إخراج ومونتاج في مهرجان مالمو للسينما العربية "عَشم" يفوز بجائزتي أفضل إخراج ومونتاج في مهرجان مالمو للسينما العربية

كتب : فاطمة النشابي الإثنين 09-09-2013 16:43

سيطر فيلم "عشم"، على حفل ختام مهرجان مالمو للسينما العربية، بالسويد، الذي انتهت دورته الثالثة في 8 سبتمبر، حيث فازت مخرجته ماجي مرجان بجائزة أفضل إخراج، كما فاز أحمد عبدالله وهشام صقر بـجائزة أفضل مونتاج عن إنجازه بالفيلم الذي شارك ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في المهرجان.

وتسلمت ماجي مرجان الجائزتين في حفل الختام، ليبلغ عدد الجوائز التي جمعها الفيلم خلال مشواره بالمهرجانات السينمائية الدولية ثلاث جوائز، ووجهت ماجي شكرها لطاقم الفيلم من ممثلين وفنيين، بالإضافة إلى شركة الإنتاج فيلم كلينك. كان الفيلم قد عُرض تجاريا في دور العرض المصرية خلال شهر يونيو الماضي.

جدير بالذكر أن "عشم" يُعد هو التجربة الروائية الطويلة الأولى لماجي مرجان في مجال الإخراج، بعد عدة تجارب وثائقية ومتوسطة الطول، وهو أيضاً تجربتها الأولى في التأليف.

ويقدم الفيلم، ست قصص متشابكة تدور حول الطموح والإحباط والأمل تحدث على خلفية القاهرة المضطربة التي هي نفسها على حافة التغيير.

وبعودة الفيلم من السويد، من المنتظر أن يشارك، في المسابقة الرسمية ضمن الدورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا في المملكة المغربية، والتي تنطلق في الفترة بين 23 و28 سبتمبر.

وأعلنت باقة قنوات ألفا ضمن لشبكة قنوات OSN أنها ستقدم العرض التلفزيوني لفيلم "عشم" حصريا على قناة سينما1 التابعة لها، والتي تتخصص في عرض الأفلام العربية الحديثة، حيث يبدأ عرض الفيلم يوم الخميس 19 سبتمبرر.

جدير بالذكر أن الفيلم حصل مؤخرا على تنويه خاص من لجنة تحكيم المهرجان الدولي لأفلام الشرق في جنيف، حيث شارك الفيلم ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بالإضافة إلى مسابقة الأفلام العربية الروائية الطويلة بـمهرجان الدوحة ترايبكا السينمائي في دورته الثالثة.

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