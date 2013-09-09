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قبرص تعلن أن دولة "صديقة" ستجري تجارب لإطلاق صواريخ في المتوسط

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قبرص تعلن أن دولة "صديقة" ستجري تجارب لإطلاق صواريخ في المتوسط قبرص تعلن أن دولة "صديقة" ستجري تجارب لإطلاق صواريخ في المتوسط

كتب : ا ف ب الإثنين 09-09-2013 16:46

أعلنت قبرص أن دولة "صديقة" ستجري تجارب لإطلاق صواريخ، هذا الأسبوع، في شرق المتوسط، بالتزامن مع اعتزام الولايات المتحدة توجيه ضربات عسكرية ضد سوريا.

وقال وزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليديس للإذاعة إن "دولة صديقة" لا علاقة لها إطلاقا بأي عمل عسكري ضد سوريا، ستجري تجارب من الاثنين وحتى السبت.

ولم يذكر الوزير البلد بالاسم، الذي قد يكون إسرائيل، لكن مصدرا حكوميا أعلن أن المنطقة التي ستجرى فيها التجارب تغطي 12700 ميل بحري.

وتأتي هذه التجارب بعد أسبوع على إطلاق إسرائيل صاروخ رادار في البحر المتوسط، ما رفع حدة التوتر في منطقة يزداد فيها التوتر مع الكلام عن تدخل عسكري محتمل ضد سوريا.

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