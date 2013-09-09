مسؤول روسي: ضرب سوريا لن يكون شرعيا حتى ولو أقره الكونجرس الأمريكي

كتب : أ ش أ الإثنين 09-09-2013 16:58

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن إقرار الكونجرس الأمريكي بشن هجمة عسكرية على سوريا، لن يكون شرعيا.

وفال باتروشيف، عقب اجتماع مجلس الأمن الروسي: "ليس لدى مجلس الشيوخ ولا الكونجرس الأمريكي حق التصديق على قرار بضرب دولة أخرى، لأن الولايات المتحدة لم تتعرض لأي عدوان"، مضيفا أنه في حال التخطيط لعملية عسكرية ضد دولة ما، فمن المعروف أن مجلس الأمن الدولي هو الذي يقرها.

وجدد باتروشيف موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة السورية من خلال السبل السياسية والدبلوماسية، معربا عن أمله في أن يتم الاهتمام بذلك التوجه من قبل روسيا.