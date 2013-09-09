أخبار عاجلة

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

مسؤول روسي: ضرب سوريا لن يكون شرعيا حتى ولو أقره الكونجرس الأمريكي

Google+ Print
مسؤول روسي: ضرب سوريا لن يكون شرعيا حتى ولو أقره الكونجرس الأمريكي مسؤول روسي: ضرب سوريا لن يكون شرعيا حتى ولو أقره الكونجرس الأمريكي

كتب : أ ش أ الإثنين 09-09-2013 16:58

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن إقرار الكونجرس الأمريكي بشن هجمة عسكرية على سوريا، لن يكون شرعيا.

وفال باتروشيف، عقب اجتماع مجلس الأمن الروسي: "ليس لدى مجلس الشيوخ ولا الكونجرس الأمريكي حق التصديق على قرار بضرب دولة أخرى، لأن الولايات المتحدة لم تتعرض لأي عدوان"، مضيفا أنه في حال التخطيط لعملية عسكرية ضد دولة ما، فمن المعروف أن مجلس الأمن الدولي هو الذي يقرها.

وجدد باتروشيف موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة السورية من خلال السبل السياسية والدبلوماسية، معربا عن أمله في أن يتم الاهتمام بذلك التوجه من قبل روسيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟

8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية