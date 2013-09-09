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وزير الدفاع الليبي يبدأ زيارة رسمية للعاصمة السودانية

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وزير الدفاع الليبي يبدأ زيارة رسمية للعاصمة السودانية وزير الدفاع الليبي يبدأ زيارة رسمية للعاصمة السودانية

كتب : أ ش أ منذ 33 دقيقة

بدأ وزير الدفاع في المؤقتة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، زيارة رسمية إلى العاصمة السوادنية الخرطوم تستغرق يومين، وذلك على رأس وفد عسكري.

وذكرت المواقع الليبية، اليوم، نقلا عن بيان لوزارة الدفاع السودانية، أن زيارة الوفد الليبي العسكري، التي بدأت مساء أمس، تأتي لتفعيل البروتوكول الدفاعي والتدريبي الموقع بين البلدين.

وأضافت أن وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة الليبية سيجري مباحثات مع نظيره السوداني، الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين، تتناول التعاون الأمني والعسكري المشترك بين الدولتين وملف تأمين الحدود والقوات المشتركة لصالح الأمن الإقليمي، إضافة لمستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا، والدور السوداني في تحقيق الاستقرار الليبي وما يمكن أن تقوم به ليبيا لصالح السلام السوداني، إضافة للتطورات الأمنية والعسكرية الإقليمية.

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