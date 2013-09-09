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حزب "مصر العلمانية" يدعو الشعب للاحتفال بالسنة المصرية الجديدة

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حزب "مصر العلمانية" يدعو الشعب للاحتفال بالسنة المصرية الجديدة حزب "مصر العلمانية" يدعو الشعب للاحتفال بالسنة المصرية الجديدة

كتب : صبحى عبد السلام منذ 54 دقيقة

أكد بهاء أنور محمد، رئيس حزب العلمانية "تحت التأسيس"، عن مشاركة الحزب في الاحتفال برأس السنة المصرية الجديدة والتي تبدأ يوم الأربعاء الذي يوافق الأول من شهر توت سنة 6255 الموافق 11 سبتمبر 2013 وذلك من خلال خمس فعاليات تنظمها حركة "حراس الهوية المصرية" التي يرأسها الكاتب وعالم المصريات سامي حرك.

وقال بهاء أنور، إن الفعاليات ستبدأ بانطلاق رحلة نيلية يوم الأربعاء والذي سيوافق أول أيام السنة المصرية الجديدة وستقام عدة فقرات فنية ويرتدي كثير من الحضور الزي الفرعوني الذي يميز الهوية المصرية وحضارة آلاف السنين، كما ستقام عدة فعاليات من أجل تنشيط السياحة في عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنصورة، وسيمثل حزب مصر العلمانية في الاحتفالات شيماء محمود، ودعا حزب مصر العلمانية وحركة حراس الهوية المصرية كل المصريين إلى المشاركة في احتفالات رأس السنة المصرية الجديدة.

وأضاف بهاء أنور، أن التقويم المصري هو أول وأقدم تقويم عرفه العالم ويعتبر توت أول شهور السنة المصرية وهو مشتق من الإله تحوت إله المعرفة وهو حكيم مصري عاش أيام الفرعون مينا الأول وهو مخترع الكتابة ومقسم الزمن، واختار بداية السنة المصرية مع موسم الفيضان لأنه وجد نجمة الشعرى اليمنية تبرق بوضوح في السماء في هذا الوقت من العام وهو ما يعني أن السنة المصرية سنة نجمية وليست شمسية، ما يجعلها أكثر دقة من السنة الشمسية التي احتاجت إلى التعديل الجريجوري.

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