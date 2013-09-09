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"شباب الأزهر والصوفية" يهددون بحشد الشعب لرفض الدستور بسبب تجاهل تمثيلهم

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"شباب الأزهر والصوفية" يهددون بحشد الشعب لرفض الدستور بسبب تجاهل تمثيلهم "شباب الأزهر والصوفية" يهددون بحشد الشعب لرفض الدستور بسبب تجاهل تمثيلهم

كتب : صبحى عبد السلام منذ 49 دقيقة

هدد اتحاد شباب الأزهر والصوفية وحركة شيوخ الصوفية الأحرار والصحوة الأزهرية الصوفية وحركة "أزهريون مع الدولة المدنية"، والاتحاد الثوري لشباب الأقباط، بالاحتشاد في الشوارع والميادين لمطالبة المواطنين بالتصويت بـ"لا" على الدستور الذي تعده حاليًا لجنة الخمسين؛ بسبب تجاهل تمثيل الصوفية في هذه اللجنة، خاصة وأن الصوفية يمثلون أكثر من ربع سكان ، كما أن عدد الصوفية يفوق عدد أعضاء أحزاب النور والحرية والعدالة، والبناء والتنمية مجتمعين.

وقال محمد عبدالعاطي النوبي، رئيس الاتحاد، إنه في حال استمرار تجاهلهم سيحشدون أنصارهم للتصويت بـ"لا" على الدستور، وإن "تمرد" كانت حالة وانتهت وشباب "تمرد" لا يمثلون شباب الثورة ونحن براء منهم وهم لا يمثلون إلا أنفسهم.

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