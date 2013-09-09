محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لمهرجانى السينما الأوروبية والتحطيب

اجتمع اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، مع قيادات العمل الثقافى بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، وذلك بحضور سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، وحسين صبرة مدير عام الإقليم، وعزت شفيق مدير فرع ثقافة الأقصر.

وناقش محافظ الأقصر خلال الاجتماع استعداد المؤسسات الثقافية بالأقصر لمهرجان السينما الأوروبية المزمع تنظيمه بالمحافظة فى يناير المقبل.

ووافق سعد الدين على إقامة مهرجان التحطيب بساحة أبو الحجاج بالأقصر، للعمل على جذب السياحة المأمولة خلال الفترة القادمة، وطلب المحافظ حصر بالمواقع الثقافية الجاهزة للافتتاح هذا العام.

يذكر أن قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة بهاء طاهر والطارف، يقعوا ضمن المواقع الجديدة المقرر افتتاحها هذا العام.