محافظ بنى سويف يستقبل وفدًا من مجلس الوزراء لتطوير عشوائيات المحافظة

استقبل المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف، اليوم الاثنين، المهندس خالد عبد العزيز، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والمهندسة سعاد نجيب، مدير وحدة متابعة المشروعات بالقاهرة الكبرى ومحافظات الجنوب بصندوق تطوير العشوائيات برئاسة مجلس الوزراء، بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس مدينة بنى سويف ومديرى إدارتى التخطيط ومتابعة مشروعات الخطة والتخطيط العمرانى بمحافظة بنى سويف.

وأوضح المحافظ، أن هذا اللقاء يأتى بهدف استعراض خطوات تنفيذ خطة العمل التى أعدها الصندوق لتطوير منطقة عزبة الصفيح بمدينة بنى سويف، والتى وافق عليها اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، فى إطار تنفيذ خطة الدولة بهدف ضمان مسكن آمن وملائم وإزالة الأخطار من هذه المناطق وتنفيذ بعض البرامج الاجتماعية والاقتصادية لسكان هذه المناطق، فضلا عن تطوير المنطقة بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجى لمدينة بنى سويف والاشتراطات التخطيطية للمنطقة.

واستمع محافظ بنى سويف، لعرض موجز قدمه المهندس خالد عبد العزيز، المدير التنفيذى للصندوق، كشف خلاله عن الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة ورؤية الدولة لتوجيه جميع جهودها وجهود الجهات المانحة لوضع تطوير المناطق غير الآمنة كأولوية أولى خلال المرحلة الحالية، والتأكيد أن خطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال 2013/2014 تأتى فى إطار تنفيذ المرحلة القومية من الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة للانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة على أملاك الدولة بمشاركة مجموعة من المتخصصين من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والتنمية العمرانية، وزارة التخطيط والتعاون الدولى، ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، بعض الخبراء من الجامعات المصرية ومركز بحوث البناء.

كما تناول اللقاء أسلوب تنفيذ خطة تطوير منطقة عزبة الصفيح باعتبارها ذات أولوية ملحة لتطوير المناطق العشوائية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المهمشة من خلال نقل وتوطين 1900 أسرة هم سكان عزبة الصفيح، وإنشاء وحدات بديلة بالموقع المخصص لمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة شرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة على مساحة 43.9 فدان، والذى سيتم تخصيص جزء منه لإنشاء 22 عمارة بإجمالى 528 وحدة سكنية على مساحة حوالى 4.64 فدان بتكلفة 84 مليون جنيه، من خلال الالتزام بالاشتراطات البنائية بالموقع المقترح بالبناء بارتفاع دور أرضى وخمسة أدوار علوية متكررة لنقل شاغلى الوحدات بالمنطقة.

وطالب المحافظ بمراعاة تنفيذ بعض البرامج الاجتماعية والاقتصادية لرفع المستوى المعيشى للسكان وإعطاء الأولوية لأبناء وسكان المنطقة للمشاركة فى أعمال التطوير، من خلال الاستعانة بهم فى أعمال بناء وتشييد هذه المبانى مما يدر عليهم دخلا ماديا ويوفر فرص عمل لأبناء هذه المناطق ويشجعهم للانتقال للسكنى بهذه المنطقة الجديدة المخططة والمنفذة بأسلوب حضارى يوفر حياة كريمة ومسكن أدمى أفضل من العيش فى مثل هذه المناطق المهددة لحياتهم والمعرضة لكا الأخطار.

يشار إلى أن عدد المناطق العشوائية 17 منطقة بمحافظة بنى سويف يتركز معظمها فى مدينتى "ناصر" و"اهناسيا" بمعدل 6 مناطق لكل مدينة ومنطقتان لمدينتى "الفشن" و"بنى سويف" ومنطقة واحدة بمدينة "ببا"، حيث تم تحديد المنطقة الأولى بعزبة الصفيح بمدينة بنى سويف والتى تبلغ مساحتها 3.7 فدان، وقام صندوق تطوير العشوائيات بتخطيطها على أن يتم البدء فورا فى تنفيذ مساكن الإخلاء شرق النيل والتى تم تخصيصها بواسطة وزارة الإسكان.