وزير التعليم: 58% من كتب العام الدراسى وصلت المدارس اليوم

أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن 58% من كتب العام الدراسى الجديد وصلت للمديريات التعليمية والمدارس اليوم، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من طباعة 87% من الكتب تصل تباعا للمديريات التعليمية فى مواعيدها.

وقال الوزير فى تصريحات خاصة، "لليوم السابع"، إنه أمر مديرى المديريات التعليمية بمتابعة وصول الكتب وتسلمها من المخازن حتى لا يتعطل سير العام الدراسى.

فى سياق متصل، كشفت مصادر بقطاع الكتب "لليوم السابع"، أن الوزارة تسلمت كتب اللغة العربية للصف الأول الثانوى، وكذلك كتب الإيطالى والألمانى والفيزياء، بينما لم تتسلم الوزارة كتب الرياضيات والجغرافيا والتاريخ والفلسفة والدين والتربية الوطنية والكيمياء والأحياء، وما زالت فى المطابع حتى الآن.

كان الوزير السابق، الدكتور إبراهيم غنيم، قد غير نظام طباعة الكتب من نظام الممارسة المحدودة لنظام المناقصة العامة، ورسيت المناقصة على 63 مطبعة مقابل 113 العام الماضى، مما قد تسبب فى أزمة تأخر الكتب.