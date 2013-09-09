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ورشة لتدريب شباب جراحى العظام على الإصابات والكسور بالإسكندرية

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ورشة لتدريب شباب جراحى العظام على الإصابات والكسور بالإسكندرية ورشة لتدريب شباب جراحى العظام على الإصابات والكسور بالإسكندرية

تعقد جمعية جراحة العظام المصرية، المؤتمر الدولى الثانى للإصابات والكسور، بالاشتراك مع قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة الإسكندرية، فى الفترة من 26 إلى 28 من الشهر الجارى بالإسكندرية.

صرح الدكتور جمال أحمد حسنى، أستاذ جراحة العظام بكلية طب بنها ورئيس المؤتمر ورئيس جمعية جراحة العظام المصرية، بأن المؤتمر سيتناول الإصابات نتيجة الحوادث والكسور وأحدث الطرق فى علاجها، كما يتناول مضاعفات الكسور والحوادث والأساليب المبتكرة فى علاج هذه المشكلات.

ويشارك فى المؤتمر حوالى 400 طبيب من مختلف الجامعات المصرية وجميع الدول الأجنبية والعربية، ويحاضر فى المؤتمر نخبة من الأطباء المصريين والأجانب.

وأشار الدكتور حازم فاروق، استشارى جراحة العظام بطب قصر العينى وسكرتير عام المؤتمر، إلى أن القائمين على المؤتمر سيعقدون ورش عمل ودورات مكثفة لتدريب شباب جراحى العظام على أحدث الوسائل فى علاج الكسور فى التخصصات المختلفة فى جراحة العظام، مثل إصابات الملاعب والطب الرياضى وجراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية وجراحات الحوض وأمراض عظام الأطفال، وأحدث ما توصل إلية العلم والتقنيات الحديثة فى مجال إصابات الطرق.

وأكد أنه سيقوم بإلقاء المحاضرات نخبة من أساتذة الجامعات المصرية فى مختلف التخصصات وبعض الخبراء الأجانب.

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مصر 365