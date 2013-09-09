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الشاى "الصعيدى" ضار جدا بالصحة

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الشاى "الصعيدى" ضار جدا بالصحة الشاى "الصعيدى" ضار جدا بالصحة

أكد الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أن شرب الشاى بأنواعه المختلفة لا ضرر فيه، إلا أن المشكلة تكمن فى عدم تنظيم الإنسان لطريقة ومواعيد شربه للشاى، كما أن طريقة صنع الشاى من الممكن أن تجعل منه مشروبا ضارا جدا بالصحة، وله تأثيرات سلبية على المعدة وغيرها.

وقال المنيسى إن كثيرا من المصريين يحبون شرب الشاى "الثقيل" أو الشاى "الصعيدى"، كما هو معروف، حيث توضع كمية كبيرة من حبيبات الشاى على المياه وتترك لتغلى على النار مدة طويلة نسبيا، مشيرا إلى أن التعود على هذا النوع من الشاى يجعل الشخص عرضة للإصابة بمشكلات التهاب بالأمعاء، كما أنه يتسبب فى الإصابة بمشكلات القولون المعروفة، لذلك لابد من تجنب الشاى الأسود والمغلى.

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مصر 365