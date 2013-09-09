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العسل الأبيض يحمى البشرة الدهنية من البثور والحبوب

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العسل الأبيض يحمى البشرة الدهنية من البثور والحبوب العسل الأبيض يحمى البشرة الدهنية من البثور والحبوب

أكد الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، أن كل نوع من أنواع البشرة يجب التعامل معه بشكل خاص، مشيرا إلى أن البشرة الدهنية تتميز بأنها كثيرة الزيوت، حيث تغطيها طبقة زيتية تعمل على التجدد كل بضعة ساعات وتتراكم فوق سطح الجلد.

وينصح محمد صاحبات هذه البشرة بالاهتمام حتى لا تصاب بآثار جانبية سيئة لتراكم هذه على سطح البشرة، مثل البثور أو الحبوب وتراكم الأتربة على البشرة، لذلك لابد من استخدام الأقنعة التى تعمل على الحفاظ على نضارة هذه النوعية من البشرة، وعلى توازن كمية الزيوت فيها حتى تزيد عن الكمية المطلوبة، وينصح باستخدام العسل، كذلك يمكن خلط الشوفان المعروف وبعض من ملاعق العسل الأبيض ووضعها على البشرة فى الأماكن المرغوبة خاصة الوجه لمدة لا تزيد عن النص ساعة، مع ضرورة غسل البشرة الدهنية بالماء الدافئ عدة مرات على مدار اليوم.

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