أخبار عاجلة

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

المياه الباردة أفضل علاج لحروق اليد أثناء الطبخ

Google+ Print
المياه الباردة أفضل علاج لحروق اليد أثناء الطبخ المياه الباردة أفضل علاج لحروق اليد أثناء الطبخ

تتعرض كثير من السيدات للإصابات والحروق أثناء الطبخ، ولا يعلمن كيفية التعامل مع هذه الحالة، حيث أرسلت إحدى قارئات "اليوم السابع"، تقول إنها أصيبت بحرق فى أصبعها وبعض أجزاء من يدها أثناء الطبخ، وقد تسببت هذه الحروق فى احمرار وحرقان شديد ولا تدرى كيفية علاجها.

أجابت الدكتورة ابتسام محمد استشارى الجلدية على سؤال القارئة بأن حرق الأصابع والأيدى أثناء الطبخ أمر شائع، وكيفية علاجه يكون أولا بتحديد مكان الحرق والمناطق المتضررة بشكل جيد، وإذا لم يكن الحرق قد تعدى الاحمرار والحرقان الشديد والشعور بلهب فى المكان المصاب فإن استخدام المياه الباردة مفيد جدا فى هذه الحالة حيث تعمل على تبريد مكان الحرق الملتهب.

وأكدت ابتسام على ضرورة توفر مرهم للحروق أو رشاش للحروق ومرطب فى ثلاجة المنزل، لاستخدامها فى التعامل السريع مع الحروق العادية ولكن إذا حدث وتضرر الجلد أو ظهرت حبوب مليئة بالمياه، فلابد من التوجه إلى أقرب طبيب أو مستشفى للتعامل مع الأمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365