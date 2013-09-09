المياه الباردة أفضل علاج لحروق اليد أثناء الطبخ

تتعرض كثير من السيدات للإصابات والحروق أثناء الطبخ، ولا يعلمن كيفية التعامل مع هذه الحالة، حيث أرسلت إحدى قارئات "اليوم السابع"، تقول إنها أصيبت بحرق فى أصبعها وبعض أجزاء من يدها أثناء الطبخ، وقد تسببت هذه الحروق فى احمرار وحرقان شديد ولا تدرى كيفية علاجها.

أجابت الدكتورة ابتسام محمد استشارى الجلدية على سؤال القارئة بأن حرق الأصابع والأيدى أثناء الطبخ أمر شائع، وكيفية علاجه يكون أولا بتحديد مكان الحرق والمناطق المتضررة بشكل جيد، وإذا لم يكن الحرق قد تعدى الاحمرار والحرقان الشديد والشعور بلهب فى المكان المصاب فإن استخدام المياه الباردة مفيد جدا فى هذه الحالة حيث تعمل على تبريد مكان الحرق الملتهب.

وأكدت ابتسام على ضرورة توفر مرهم للحروق أو رشاش للحروق ومرطب فى ثلاجة المنزل، لاستخدامها فى التعامل السريع مع الحروق العادية ولكن إذا حدث وتضرر الجلد أو ظهرت حبوب مليئة بالمياه، فلابد من التوجه إلى أقرب طبيب أو مستشفى للتعامل مع الأمر.