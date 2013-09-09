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تعرفى على الطرق الصحيحة لحفظ الأغذية فى الثلاجة

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تعرفى على الطرق الصحيحة لحفظ الأغذية فى الثلاجة تعرفى على الطرق الصحيحة لحفظ الأغذية فى الثلاجة

قال الدكتور محمد عرفة أستاذ الميكروبيولجى، إن هناك بعض الطرق الصحيحة لحفظ الأطعمة فى الثلاجة يجب اتباعها، وهى وضع المأكولات عند حفظها فى أكياس من البلاستيك الشفاف، وحفظ اللحوم فى الفريزر بعد الذبح مباشرة وتكون درجة حرارة الثلاجة ما بين 4:5 درجات مئوية والفريزر حوالى -18درجة مئوية، لافتا إلى ضرورة مراعاة عند حفظ الأغذية غير الناضجة سواء من اللحوم أو غيرها فى الرف السفلى للثلاجة لعدم حدوث نزول عصارة من الأغذية النية التى تحتوى على كم على من الميكروبات على الطعام الذى تم طهيه.

وشدد عرفة فى تصريح لـ"اليوم السابع" على ضرورة فصل الأغذية التى تم طهيها عن الأغذية الخام فى الفريزر بعبوات أو حواجز حتى لا يتم نقل الميكروبات، مشيرا إلى أنه فى حال انقطاع التيار الكهربائى عن الثلاجة أو الفريزر مدة طويلة، لابد من طهى الأطعمة كلها وعدم تجميدها مرة أخرى.

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