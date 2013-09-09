"الكلورهكسيدين".. طريقة بسيطة وغير مكلفة لمنع تلوث الحبل السرى للرضيع

سلط الدكتور أحمد سمير خير الله المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة- جامعة بنى سويف، الضوء على طريقة سهلة وغير مكلفة تستطيع الأم من خلالها أن تحمى الحبل السرى لطفلها الرضيع من العدوى الميكروبية، من خلال مطهر "الكلورهكسيدين" chlorhexidine وهو رخيص ومتوفر فى الصيدليات بشكل كبير، وهو مركب مأمون وله سجل سلامة ممتاز، ويمكن استخدامه فى المنزل كمطهر على الحبل السرى للمواليد الجدد بعد الولادة مباشرة، مع الأخذ فى الاعتبار تخفيفه إذا كان مركزاً، حيث انه يوصى باستخدام محلول مطهر يتيح مادة الكلورهكسيدين بتركيز 4% للعناية بالحبل السرى.

وقال خير الله، إن الأبحاث قد أشارت إلى فاعلية الكلورهكسيدين الكبيرة فى منع العدوى، كما أن تجربة استخدامه فى إحدى الدول النامية على نطاق واسع أدت إلى انخفاض ملحوظ فى حالات العدوى الميكروبية الموضعية للحبل السرى، وأظهرت انخفاضا فى الوفيات بين حديثى الولادة بنسبة 24%.

وأشار خير الله أن حوالى مليون طفل من حديثى الولادة يفقدون حياتهم سنوياً بسبب العدوى الميكروبية الحادة بحسب أخر الإحصاءات، وهى تمثل تقريباً ثلث أعداد الوفيات بين حديثى الولادة، وهو ما يزيد من خطورة الأمر، مؤكدا على أن أغلب حالات العدوى البكتيرية يمكن تجنبها بتحسين النظافة وعدم التعرض إلى الجراثيم الخطيرة خاصة خلال الأسبوع الأول من الولادة، وكذلك توفير المضادات الحيوية للمواليد الجدد الذين تظهر عليهم أعراض العدوى.