"زيت السمك" يحمى مدمنى الكحوليات من مرض الخرف

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون من كلية الطب بجامعة "شيكاغو" عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن أحد الوسائل الفعالة للغاية للحد من الآثار الجانبية والمخاطر الصحية الناجمة عن تناول المشروبات الكحولية.

وأشار الباحثون أن الحمض الدهنى الشهير "أوميجا-3"، والموجود بزيت السمك قد يساهم بشكل كبير فى حماية الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الكحولية من الإصابة بمضاعفات الجهاز العصبى الخطيرة الناتجة عن تناول تلك الكحوليات، وخاصة مرض الخرف أو العته.

وأكد الباحثون، أن تلك النتائج لا تعنى بأى شكل من الأشكال تشجيع مدمنى الكحوليات على مواصلة عاداتهم الخاطئة مع تناول كبسولات الأوميجا-3 لإزالة تلك المخاطر الصحية، نظراً لأن تلك المشروبات لها عشرات الأضرار على صحة الإنسان بخلاف مرض الخرف أو العته.

وتعد هذه النتائج مهمة للغاية للأشخاص الذين يدمنون على تناول الكحوليات، حيث أثبتت الدراسات العلمية السابقة دورها فى رفع خطر الإصابة بمرض الخرف أو العته على المدى الطويل، فيما أثبتت الدراسة الجديدة أن زيت السمك يحمى المخ من الالتهابات وموت الخلايا العصبية الناجم عن الكحوليات، وذلك من خلال تجارب أجريت على الفئران.

وتباع كبسولات الاوميجا-3 داخل الصيدليات، وكما أنها تتواجد بكثرة فى الأسماك الغنية بالزيت مثل سمك السالمون والسردين والماكريل والتونة، وكذلك توجد بالزيت الحار والمكسرات.