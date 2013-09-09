"الغذاء والدواء" تصدق على عقار جديد لعلاج سرطان البنكرياس المتقدم

صدقت إدارة الغذاء والدواء "FDA" الأمريكية فى السادس من شهر سبتمبر الجارى، على أحد الأدوية المضادة للسرطان والمعتمدة من ذى قبل لتستخدم فى علاج مرض سرطان البنكرياس المتقدم أو الخبيث، والذى يصيب المرضى فى المراحل المتأخرة.

ويُعرف العقار المستخدم باسم "Abraxane"، ويحتوى على المادة الفعالة "paclitaxel"، وتم اعتماده للمرة الأولى فى عام 2005 لعلاج سرطان الثدى، ثم التصديق عليه مرة أخرى لعلاج سرطان الرئة فى العام الماضى.

ويعد "Abraxane" أحد أدوية العلاج الكيماوى التى تستخدم لتبطئ من نمو بعض الأورام السرطانية، وغالباً ما يستخدم مع عقار "gemcitabine" بالإضافة إلى أحد الأدوية الأخرى، ويصلح فقط فى علاج حالات سرطان البنكرياس الذى انتشر إلى أجزاء الجسم.

وتم التأكد من فاعلية وآمان عقار "Abraxane" بعد إجراء عدد من الفحوصات والتجارب على حوالى 861 مريضاً، وأظهر فاعلية مقبولة، وساهم فى تأخير نمو الورم، ومن أبرز الآثار الجانبية الشائعة التى قد يسببها، نقص كرات الدم البيضاء ونقص الصفائح الدموية والإرهاق والإسهال والحمى.

ويعد سرطان البنكرياس رابع أكثر السرطانات المسببة للوفاة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ويتوقع أن يصيب أكثر من 45 ألف شخص جديد خلال هذا العام، وقد يصل إجمالى عدد الوفيات إلى 38 ألف شخص، وتعد الجراحة وإزالة الورم هو الحل الوحيد للتخلص بشكل كامل من سرطان البنكرياس ولكن المشكلة تكمن فى أن المرض غالباً ما يتم التعرف عليه فى وقت متأخر.