بلاتر: ربما أخطأنا في منح قطر حق تنظيم المونديال

أطلق سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تصريحات مثيرة للجدل أكد فيها أنه ربما أخطأ في منح قطر حق تنظيم كأس العالم 2022 خاصة وأنها تقام خلال الصيف وهو الوقت التي ترتفع فيه درجة الحرارة في البلاد بشكل كبير.

وقال بلاتر "عندما تم ترشيح قطر لتنظيم المونديال في الصيف كنت أعلم استحالة إقامتها في ذلك الوقت، ربما اقترفنا خطأ".

وتابع "بعد العديد من المناقشات حول المسألة كلها توصلت إلى أن لعب كأس العالم في قطر بالصيف كان أمر غير مسؤول على الرغم من معرفتي بنية قطر في تطوير أفضل أنظمة التبريد بملاعبها".

وتصل درجة الحرارة في قطر خلال فصل الصيف إلى 50 درجة وهو ما يجعل إقامة مباريات البطولة في غاية الصعوبة مما جعل المسؤولين القطريين يقترحوا تطوير لأفضل أنظمة التبريد بالملاعب.

وأضاف بلاتر "لهذا أعلنت أن على اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي أن تراجع التوقيت الذي يجب أن تقام البطولة فيه، وأن تحدد العواقب التي ستواجهها لكي تقام في الشتاء".

وفازت قطر بحق تنظيم كأس العالم 2022 على حساب الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح أول دولة عربية تفوز بحق تنظيم كأس العالم.