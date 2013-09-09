قسم تدريب الهيئات والمؤسسات في «الأسترالية» يقدم برنامج «السلامة في العمل» لخريجي الكلية

اختتم قسم تدريب الهيئات والمؤسسات في الكلية الأسترالية بالكويت دورة «السلامة في العمل» بنجاح لخريجي الكلية.

ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي بمعايير الصحة والسلامة في مكان العمل والتأكد من تطبيق تلك المعايير والحفاظ عليها.

وقد حضر الدورتين نحو 39 خريجا استضافتهم الكلية الأسترالية في الكويت لمدة يومين. تجدر الإشارة إلى أن تلك الدورة معتمدة من «معهد الصحة والسلامة المهنية»، مؤسسة اعتماد بريطاني متخصصة. وقد حاضر في البرنامج أحمد العلوي، مستشار الصحة والسلامة المهنية في قسم تدريب الهيئات والمؤسسات التابع للكلية، حيث قدم نظرة معمقة حول كيفية العمل في بيئة آمنة، وقام بعرض معلومات وافرة حول أفضل الممارسات في هذا المجال.

من جانبه، عبر م.سليمان المشموم، المهندس المدني في وزارة الأشغال العامة وأحد خريجي الكلية، عن رؤيته للدورة قائلا: لا يكفي أن تحمل لقب «مهندس»، بل يجب السعي دائما إلى التطوير الذاتي والارتقاء. وقد استطعت من خلال مشاركتي في الدورة اكتساب قدر وافر من المعرفة التي ستساعدني في تطبيق مبادئ السلامة في مواقع الإنشاءات، والمصانع، والطرق العامة، وفي المنزل، وقد كانت الدورة على درجة عالية من الأهمية.

ويلتزم قسم تدريب الهيئات والمؤسسات في الكلية الأسترالية في الكويت برفع درجة الوعي حول قضايا الصحة والسلامة التي تؤثر على الفئات المختلفة من العاملين.

وسوف تواصل الإدارة التطرق إلى تلك الموضوعات المهمة بهدف تعزيز الجوانب الإيجابية لثقافة الصحة والسلامة في المجتمع، مع الاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تقديم العديد من الدورات والدعم الثقافي لخريجي الكلية.