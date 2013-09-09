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منّة شلبي:أحب التجديد في شكلي حتى لا أكون نمطية

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منّة شلبي:أحب التجديد في شكلي حتى لا أكون نمطية منّة شلبي:أحب التجديد في شكلي حتى لا أكون نمطية

تتحدث في هذا الجزء النجمة المصرية عن مخططاتها ، كما تكشف عن سر التغيير الدائم في شكلها ، إليكم النص :
هل تخطّطين لحياتك وتحدّدين خطوات معينة تسيرين عليها؟
إطلاقاً، لأنني أترك الأمر لله وموضوع تحديد الخطوات لا أحبه، لكنني عندما أتعرّض مثلاً لأكثر من مشروع فني، أتوقّف وأدرس الاثنين حتى أصل إلى الأفضل. إنما لديّ أمنيات كثيرة أرغب في تحقيقها خلال الفترة المقبلة، منها زيادة رصيدي السينمائي. كما أتمنى أن يكون لديّ أفلام كثيرة تتحدّث الناس عنها لأن هذه الفترة هي التي أستطيع من خلالها تكوين تاريخ فني يتحدّث عني. فمثلاً عندما أشاهد أعمال نجمات الزمن الجميل حالياً، تنتابني حالة من الفرح لأنني أتعلّم منهنّ كيفية توصيل الإحساس ونقل المشاهد بطريقة سهلة وناضجة.
لكن هل هذه كل أحلامك؟ ألا ترغبين مثلاً في الحب والزواج وتكوين أسرة؟
(تضحك) أتمنى أن يحدث ذلك، وسيكون أهم حلم بالنسبة لي أن أجد الشخص المناسب الذي يحب منة ويسعدها وأن أشعر تجاهه بالأمر نفسه. وبالفعل أتمنى أن يكون لديّ أولاد، لكن هذا لم يحدث حتى الآن لأنني لم أجد نصيبي. وعندما يحدث سأكون أسعد إنسانة في الدنيا.
تحرصين مؤخراً على تغيير شكلك، ما سبب ذلك؟
أحب التجديد في شكلي باستمرار وتغيير «اللوك» حتى لا أكون نمطية. وأنا دائماً أحب عدم الثبات في الملابس أو الشكل أو حتى وزني. والمقرّبون مني يعرفون ذلك.
والدتي مستشارتي الخاصة
*لكن هل مازالت والدتك المستشارة الخاصة لمنة أم أنك تجاوزت هذه المرحلة؟
ماما روح قلبي وهي حياتي ولا أستطيع أبداً أن أتركها أو أتخلّى عنها، فهي المستشارة الدائمة لمنة وستظلّ كذلك مدى الحياة. ربنا يديم عليها الصحة والعافية ولا يحرمني منها أبداً.

محطّات من حياة منّة
- شاركت معظم المخرجين الكبار في السينما في أعمال محمد خان ويوسف شاهين ويسري نصر الله ورضوان الكاشف.
-| تعتبر من الممثلات اللاتي لا يغيّرن صديقاتهنّ وباستمرار تحب السفر.
- تحب ممارسة الرياضة بشكل يومي وتتحدّث من القلب ولا تتقن تزيين الكلام ولا تخاف. وكل ما في قلبها تقوله للشخص الذي تتحدّث معه ولذلك يصفونها بـ «الجريئة».
- أحياناً تقبل أعمالاً جيدة حتى لو تنازلت عن جزء من أجرها.
- لا تحب أن تظهر لأي شخص أنها ضعيفة. وتحب كثيراً التواجد في أعمال خيرية بعيداً عن الإعلام

والدتي مستشارتي الخاصة
- هل مازالت والدتك المستشارة الخاصة لمنة أم أنك تجاوزت هذه المرحلة؟
ماما روح قلبي وهي حياتي ولا أستطيع أبداً أن أتركها أو أتخلّى عنها، فهي المستشارة الدائمة لمنة وستظلّ كذلك مدى الحياة. ربنا يديم عليها الصحة والعافية ولا يحرمني منها أبداً.

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سيدتي