مقتل 42 شخصا فى اشتباكات مستمرة بين السنة والشيعة فى اليمن

قتل 42 شخصا على الأقل خلال عشرة أيام فى اشتباكات بين الإسلاميين السنة والمتمردين الحوثيين الشيعة فى اليمن، بحسبما أفادت مصادر قبلية ومسئول الاثنين.

ويأتى تصاعد التوتر بين المجموعتين فيما يواجه الحوار الوطنى صعوبات جمة ويفترض أن يختتم إعماله هذا الشهر.

وذكرت مصادر متطابقة أن المواجهات مستمرة منذ أيام بين مسلحين موالين للزعيم القبلى حميد الأحمر، وهو فى الوقت نفسه من قادة التجمع اليمنى للإصلاح (حزب إسلامى)، والمتمردين الحوثيين الشيعة فى محافظة عمران، شمال العاصمة اليمنية.

وقتل أكثر من 30 شخصا خلال الأيام العشرة الأخيرة فى مواجهات سجلت فى منطقتى عصيمات وعذر، بحسب ما أفاد زعيم قبلى.

وعصيمات وعذر تحملان اسمى القبيلتين السنية والشيعية اللتين تقطنانهما.

كما قتل 12 شخصا على الأقل فى معارك فى منطقة الردمة بالقرب من أب (جنوب غرب صنعاء)، بين الحوثيين والإسلاميين السنة بحسب ما أفاد مسئول محلى.

من جهة أخرى، انفجرت عبوتان الاثنين فى صنعاء استهدفتا حافلتين تقلان عناصر من قوات الجو إلى الأكاديمية العسكرية بحسب ما أفادت وكالة الإنباء اليمنية الرسمية. ولم يسفر الهجومان ألا عن إضرار بسيطة.

وكانت عبوة مماثلة استهدفت الشهر الماضى حافلة تقل عناصر من قوات الجو وأسفرت عن مقتل جندى وإصابة 25 آخرين.